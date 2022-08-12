رسمياً.. تقديم موعد انطلاق كأس العالم

زيوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقديم موعد انطلاق نهائيات كأس العالم “قطر 2022” لمدة 24 ساعة.

وأشار الفيفا في بيان إلى أن المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور ستقام الأحد 20 تشرين الثاني المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وستكون المواجهة الوحيدة في اليوم الأول من منافسات كأس العالم.

وبذلك يتم تقديم المباراة الأولى وحفل افتتاح نسخة هذا العام ليوم واحد.

وجرى تغيير توقيت إقامة مباراة السنغال وهولندا الاثنين 21 تشرين الثاني من الواحدة ظهراً إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار عقب تقييم تبعاته على المنافسات والجانب العملي من البطولة بالإضافة إلى مشاورات معمقة واتفاق مع الجهات المعنية والدولة المستضيفة.

وأعلن الفيفا أن هذا التغيير يأتي ليحافظ على التقليد المتبع في كأس العالم بتنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية التي يكون أحد طرفيها فريق الدولة صاحبة الضيافة أو المنتخب حامل اللقب.

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