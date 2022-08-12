الدفاع الروسية: قوات كييف تنشر أسلحتها في رياض الأطفال

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تنشر مراكز قيادتها ومدرعاتها ومدفعيتها في رياض الأطفال بمناطق زابوروجيه ونيكولاييف وعدد من المناطق الأخرى التي لا تزال خاضعة لها.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أنه “في مدينة نيكولاييف في روضة الأطفال رقم 103 بشارع أوكيانوفسكايا أنشأت القوات الأوكرانية مركز قيادة ونشرت المدفعية ومستودعات الذخيرة دون إجلاء المدنيين من المباني القريبة لجعلهم دروعا بشرية”.

وأشار إلى أنه في روضة أطفال بمدينة زابوروجيه تم وضع مقر قيادة لقوات ما يسمى الدفاع المحلي ومعدات عسكرية وفي روضة أطفال بمدينة قسطنطينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية نشرت قوات كييف مركز قيادة ومستودعات للذخيرة ونصبت حواجز أمنية حولها.

وأضاف أنه في روضتي أطفال بمدينة كراماتورسك في الجمهورية ذاتها نشرت الوحدات الأوكرانية المدفعية وراجمات الصواريخ.

وأشار ميزينتسيف إلى أن النازيين الأوكرانيين لغموا الجسور في مقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا لتفجيرها واتهام القوات الروسية بقصف البنية التحتية.

وقال ميزينتسيف إن النازيين الأوكرانيين قاموا بتلغيم جسور السيارات التي تصل ضفتي نهري غايشور وفورونايا في مقاطعة دنيبروبتروفسك حيث يعتزمون تفجيرها واتهام القوات الروسية بشن هجمات عشوائية على مرافق البنية التحتية.

وجدد التأكيد على أن القوات الروسية والتشكيلات العسكرية التابعة لجمهوريتي دونباس لا تستهدف البنى التحتية المدنية والمدنيين بل تعمل على حماية السكان والمباني وتتوخى أقصى درجات الحيطة لتفادي الضحايا بين المدنيين.

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