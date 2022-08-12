مفوضة حقوق الإنسان الأممية تطالب بتحقيق فوري في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

نيويورك-سانا

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في جرائم القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن باشليت أعربت في بيان اليوم عن قلقها إزاء مقتل عدد من الأطفال الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية مبينة أن “الاستخدام الواسع للذخيرة الحية من قبل القوات الإسرائيلية أدى إلى زيادة مقلقة في عدد القتلى الفلسطينيين خلال العام الحالي”.

وأشارت باشليت إلى أن “القوات الإسرائيلية استخدمت القوة المميتة بطريقة تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان” منددة بـ “الافتقار إلى المساءلة” في تكرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت باشليت على أن “القانون الدولي الإنساني يحظر شن هجوم يتوقع منه قتل أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالمواقع المدنية” داعية سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى وقف اعتداءاتها فوراً.

وكان العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المحاصر أدى إلى استشهاد 44 فلسطينياً بينهم 15 طفلاً و4 سيدات إضافة إلى إصابة 360 بجروح.

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