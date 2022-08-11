مباحثات سورية روسية للتعاون في المجال العلمي والتقاني

دمشق-سانا

بحثت اللجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون في المجال العلمي والتقاني اليوم سبل تطوير علاقات التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومجالات التعاون العلمي والتقني ذات الأولوية وإمكانية إجراء مسابقات للمشاريع العلمية التقنية المشتركة.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الذي عقد عبر الانترنت برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم جدول أعمال الجلسة والمتضمن أيضاً العديد من المواضيع التي تتعلق بالتعاون في مجال نقل التكنولوجيا في المجالات الزراعية والغذائية والصحية وفي مجال تقانة النانو والتكنولوجيا الحيوية.

ونوه الوزير إبراهيم بالعلاقات التاريخية بين سورية وروسيا مؤكداً أن روسيا شريك حقيقي لتطوير وتعزيز التعاون في كل المجالات ولاسيما في المجال العلمي والبحثي معرباً عن رغبة الوزارة بتحقيق النتائج المرجوة من الاجتماع وأن تتم ترجمة ما سيتم التوصل إليه على أرض الواقع.

هيلانه الهندي

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