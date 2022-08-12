السياحة تصدر تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للمدارس المهنية الفندقية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة السياحة اليوم تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للمدارس المهنية الفندقية التابعة للوزارة للعام الدراسي 2022-2023.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن القيد والقبول للصف الأول الثانوي المهني الفندقي في المدارس الفندقية التابعة لها يجري اعتباراً من صباح يوم الأحد 14/8/2022 ولغاية يوم الأربعاء 31/8/2022 وذلك للطلاب الناجحين والناجحات في شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2022 نظاميين وأحراراً.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.

https://bit.ly/3dj87ai

جيما ابراهيم وسكينة محمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency