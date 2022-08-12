السياحة تصدر تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للمدارس المهنية الفندقية

دمشق-سانا
أصدرت وزارة السياحة اليوم تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للمدارس المهنية الفندقية التابعة للوزارة للعام الدراسي 2022-2023.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن القيد والقبول للصف الأول الثانوي المهني الفندقي في المدارس الفندقية التابعة لها يجري اعتباراً من صباح يوم الأحد 14/8/2022 ولغاية يوم الأربعاء 31/8/2022 وذلك للطلاب الناجحين والناجحات في شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2022 نظاميين وأحراراً.
ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.
جيما ابراهيم وسكينة محمد
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