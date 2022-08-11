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وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير عبد الكريم سبل عودة المهجرين السوريين لوطنهم

2022-08-11

بيروت-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب مع سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم السبل الكفيلة بعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

وقال السفير عبد الكريم في تصريح بعد اللقاء أن الوزير بو حبيب أكد أن الجهات المعنية في لبنان تدرك جدية الدولة السورية بتقديم كل التسهيلات لعودة المهجرين السوريين إلى ديارهم لأن هذه مصلحة سورية.

وشدد السفير عبد الكريم على أن سورية لم تدخر جهداً ولم تترك نقطة إلا وقامت بمعالجتها في ملف المهجرين لأن مصلحتها أن يعود السوريون للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

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