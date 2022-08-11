حفل غنائي طربي في حديقة الدبلان بحمص ضمن حدائق الفن

حمص-سانا

ضمن فعاليات حدائق الفن التي تنظمها وزارة الثقافة أحيا الفنان غزوان مدني وفرقته الموسيقية حفلاً غنائياً بالهواء الطلق في حديقة الدبلان بحمص وسط حضور محبي الطرب الأصيل.

وتضمن الحفل مجموعة من الأغاني الطربية والتراثية لعمالقة الفن وديع الصافي وفيروز وملحم بركات وصباح إضافة للقدود الحلبية.

وأكد مدير الثقافة في حمص حسان لباد لمراسلة سانا أهمية حدائق الفن التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف نشر أشكال الفن من غناء ومسرح وتعزيز القيم الفنية والثقافية في المجتمع معتبراً أنها تظاهرة فنية تخلق حالة من التفاعل والاندماج بين الفنانين والناس.

وأشار الفنان مدني إلى أن مبادرة حدائق الفن هي عبارة عن حفلات فنية ثقافية عفوية بين الفنان والحضور تسهم في خلق جو من السعادة والألفة كما ويتم تقديم بعض الأغاني حسب أذواق الجهمور.

وبين عازف الإيقاع رامز عطايا أن حدائق الفن تجربة جديدة تستحق الاهتمام لكونها تقدم الموسيقا في الشارع أو الساحة أو الحديقة الأمر الذي يولد روح التواصل بين العازفين والناس من خلال التفاعل المباشر فيما بينهم.

من جانبه رأى جمال الصالح عازف الكمان أن زرع الفرح والسعادة في نفوس الناس هو أمر في غاية الأهمية وسط الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع.

وأشار عازف الأورغ فايز الشامي إلى أن الموسيقا لغة عالمية ممتعة يحتاجها الإنسان من وقت لآخر وأن حدائق الفن التي أطلقتها وزارة الثقافة في جميع المحافظات شكلت حالة حضارية راقية.

مثال جمول

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