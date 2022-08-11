علماء روس يبتكرون منظومة تحول الهيدروجين إلى كهرباء

موسكو-سانا

ابتكر علماء في جامعة (نيجني نوفغورود) التكنولوجية الروسية مجمعاً تقنياً من شأنه تحويل الهيدروجين إلى طاقة كهربائية.

ونقلت وكالة تاس عن أليكسي لوسكوتوف البروفيسور في قسم الطاقة الكهربائية والإمداد الكهربائي في الجامعة قوله: “أظهرت تجاربنا أنه يمكن الحصول على معامل الكفاءة بمقدار 40 بالمئة أي ما يزيد عما هو عليه في المحطات الكهربائية العاملة حالياً والتي تنتج 30 إلى 35 بالمئة من أصل 100 بالمئة للطاقة الإجمالية الكامنة”.

ويمكن استخدام مجامع كهذه من شأنها إنتاج الكهرباء من الهيدروجين في منشآت صناعة الغاز والنفط وفي سكة الحديد وفي مرافق إنتاجية أخرى حيث تتميز بأمان فائق ما يسمح بالتقليل من احتمال حدوث الكوارث التكنولوجية.

ويعد الهيدروجين أحد أكثر المواد شيوعاً على الكرة الأرضية ولديه طاقات كامنة هائلة ويعتبر استخدامه أكثر نظافة من ناحية بيئية مقارنة بأنواع الوقود التقليدية.

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