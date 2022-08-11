تواصل منافسات بطولة الجمهورية لفروسية قفز الحواجز

ريف دمشق-سانا

مع ختام منافسات اليوم الثالث لبطولة الجمهورية لفروسية القفز على الحواجز المقامة في نادي الباسل بالديماس أُسدل الستار عن منافسات فئات الأطفال والميني تور والأماتور.

ففي فئة الأماتور لارتفاع 110 سم التي جرت منافساتها لشوط أصلي مع جولة تمايز توج بالمركز الأول الفارس حسن محمود وحل ثانياً الفارس مروان زبيبي والفارس أحمد دولة ثالثاً.

أما نهائي مباراة فئة (الميني تور) ارتفاع 90 سم لشوط وجولة تمايز فقد فاز بلقب هذه الفئة الفارس الحسن النقري تلته الفارسة آية الدايا بالمركز الثاني وحلت الفارسة جوري بحبوح ثالثة.

وأحرزت الفارسة جنى غباش المركز الأول بفئة الأطفال ارتفاع 80 سم بنظام الزمن المثالي ليحل ثانياً الفارس الجواد النقري والفارس الحسن النقري ثالثاً.

وتختتم البطولة غداً مع إقامة نهائي مباريات فئات سمول تور وميديوم تور وبيغ تور.

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