الاحتلال التركي يعتدي بالقذائف على قرى في ناحية عين عيسى بريف الرقة

الرقة-سانا

جددت قوات الاحتلال التركي قصفها لمناطق عدة بمحيط ناحية عين عيسى في ريف الرقة الشمالي ما تسبب بأضرار مادية.

وذكرت مصادر محلية من الريف الشمالي للرقة أن عدداً من قذائف المدفعية والهاون أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل بأمرتها سقطت في محيط قرى الهيشة ومعلك وجديدة بريف ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4 ما تسبب بأضرار في ممتلكات الأهالي.

وتواصل قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التي تدعمها اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة في المناطق الشمالية لمحافظات الرقة والحسكة وحلب ما أدى خلال الفترة السابقة إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency