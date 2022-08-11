مقتل أحد أبرز قادة طالبان في تفجير بأفغانستان

كابول-سانا

قتل عبد الرحيم حقاني أحد أبرز متزعمي حركة طالبان في تفجير بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم.

ونقلت وكالة “اسوشييتد برس” عن بلال كريمي المتحدث باسم حركة طالبان قوله: إن “حقاني قتل في تفجير استهدف المركز الديني التابع له في العاصمة كابول” دون ذكر أي تفاصيل حول ماهية الانفجار أو حول سقوط قتلى وجرحى آخرين جراء التفجير.

بدوره أكد مسؤل استخباراتي أن “حقاني أحد المرجعيات الدينية لحركة طالبان قتل في تفجير بالعاصمة كابول” فيما أوضحت مصادر أخرى أن “الهجوم وقع في مدرسة دينية في كابول عندما فجر انتحاري فقد ساقه في السابق متفجرات كانت مخبأة في ساق صناعية بلاستيكية”.

من جهته أعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

ويستهدف تنظيم (داعش) الإرهابي المدنيين ومسلحي طالبان في هجمات متكررة منذ استيلاء الحركة على السلطة في آب الماضي.

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