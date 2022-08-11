إصابة فلسطيني خلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني اليوم خلال مظاهرة مناهضة للاستيطان شرق مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عزبة الطبيب بالمدينة واعتدت على المشاركين في المظاهرة التي دعت إليها القوى الوطنية الفلسطينية وانطلقت باتجاه قرية النبي الياس احتجاجاً على مخططات الاحتلال لتوسيع الاستيطان فيما أصيب فلسطيني جراء تعرضه لاعتداء من مستوطن إسرائيلي خلال المظاهرة.

وكان أصيب أمس عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في منطقة خربة تقوع عند المدخل الغربي جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

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