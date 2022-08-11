إدارة منطقة زابوروجيه تحذر من تكرار سيناريو تشيرنوبل

موسكو-سانا

أعلن رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن قوات نظام كييف قصفت موقع تخزين النفايات النووية في المحطة النووية بالمقاطعة.

وقال باليتسكي لقناة روسيا 24 التلفزيونية: وجهت قوات نظام كييف ضربة إلى موقع تخزين الوقود النووي الناضب لإحداث تفجير قذر على أراضينا مشيراً إلى أنه يتم تخزين آلاف الأطنان من النفايات المشعة هناك وعلى ما يبدو تعتزم كييف جعل المنطقة بأكملها غير مناسبة للحياة.

وحذر باليتسكي من أنه في حال حدوث ذلك فإن الوضع سيكون مشابهاً لما جرى خلال كارثة مفاعل تشيرنوبل موضحاً أن إدارة مقاطعة زابوروجيه وضعت خطة لمواجهة أي طارئ.

وكان عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف حذر في وقت سابق من أن نظام كييف يستعد للقيام باستفزاز كبير في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وذلك لابتزاز أوروبا بالتهديد النووي.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن قصف قوات كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية عمل إرهابي نووي يمكن أن يودي إلى كارثة على نطاق يتجاوز بكثير عواقب الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية.

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