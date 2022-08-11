إصابة يمني بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في صنعاء

صنعاء-سانا

أصيب مواطن يمني بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي في محافظة صنعاء وسط البلاد.

ونقل موقع المسيرة نت عن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام قوله في بيان اليوم إن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي انفجرت في قرية المدفون بمديرية نهم ما أدى لإصابة مواطن يمني بجروح.

واشار المركز إلى تزايد أعداد ضحايا انفجار مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية في ظل الاستمرار بمنع دخول أجهزة تطهير المناطق الملوثة بتلك المخلفات الخطرة.

واستشهد طفل يمني وأصيب اثنان آخران في الأسبوع الماضي جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

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