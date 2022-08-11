الحرارة غداً إلى ارتفاع وأجواء سديمية مغبرة في مناطق عدة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي والمترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً وسديمياً مغبراً وحاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…