طبيبة روسية تحذر: الاستخدام المفرط للعدسات الملونة يعيق تغذية العينين بالكمية اللازمة من الأوكسجين

موسكو-سانا

حذرت طبيبة العيون الروسية البروفيسورة تاتيانا شيلوفا من الآثار الخطيرة الممكنة جراء الاستخدام المفرط للعدسات الملونة لأغراض التجميل والتي تحول دون تغذية العينين بالكمية اللازمة من الأوكسجين.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن شيلوفا: إن استخدام هذه العدسات لفترات طويلة والذي يتم غالباً بغير داع أو إشراف طبي يمكن أن يمنع وصول كمية كافية من الأوكسجين الذي تحتاجه العين إذ أن نفاذيته أقل بكثير بسبب سطحها الملون ما يخفض حدة البصر كما قد تؤدي لالتهابات واستثارة لحساسية العين تؤثر سلباً على الرؤية وتضعفها وتحد من قدرة التمييز بين الألوان ما يعيق أداء المهام التي تستدعي كفاءة البصر مثل القيادة أو القراءة أو الكتابة وفي أقصى الحالات قد يتطور الأمر إلى فقدان البصر.

وأكدت شيلوفا أن التلوين يضيق مجال الرؤية ويحد من الرؤية الجانبية وحتى منطقة الحدقة ما يخفض من حدة البصر وهذا التأثير يزداد في المساء لأن حدقة العين تتوسع في فترة الليل.

ونصحت شيلوفا بعدم استخدام العدسات الملونة لأكثر من خمس ساعات في اليوم واقتصار استخدامها خلال الأعياد والمناسبات مع ضرورة استشارة طبيب العيون قبل الاستخدام.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency