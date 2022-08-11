إلغاء وتأجيل رحلات جراء إضراب بمطار ميونيخ

برلين-سانا

أعلن مطار ميونيخ الدولي جنوبي ألمانيا إلغاء عشرات الرحلات الجوية بسبب إضراب نظمته نقابة فيردي لعمال المطار الأرضيين على خلفية خلاف مستمر بشأن الأجور.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سلطات مطار ميونيخ قولها في بيان: إن “الإضراب أدى إلى إلغاء 36 رحلة جوية على الأقل إضافة إلى تأخير عدد من الرحلات”.

وأثر الإضراب على كل من الرحلات الداخلية والدولية بما في ذلك الرحلات الجوية المنتظمة إلى “بالما دي مايوركا” و”فلورنسا” و”بولونيا” و”زيورخ”.

بدورها قالت نقابة فيردي في بيان: إنه “لم يتم إحراز أي تقدم بعد أربع جولات من مفاوضات الأجور مع شركة “سويسبورت لوش” لخدمات الأمتعة والنقل بالحافلات في المطار معتبرة أن “الإضراب أصبح ضرورياً لزيادة الضغط على صاحب الشركة”.

وتطالب النقابة برفع أجور أعلى من التضخم وتحسينات أخرى في ظروف العمل.

ويأتي هذا الإضراب تلبية لدعوة من النقابة للمطالبة برفع الأجور بنسبة 10 بالمئة وذلك نظراً لموجة الغلاء التي تضرب ألمانيا على خلفية ارتفاع أسعار مواد الطاقة بسبب الأزمة في أوكرانيا.

ومنذ رفع القيود الصحية مطلع العام الجاري تعاني شركات الطيران والمطارات في تلبية الطلب الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً بعد بطء في الحركة استمر عامين خسر خلالهما هذا القطاع الكثير من موظفيه.

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