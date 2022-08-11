الوكالة الدولية للطاقة: تزايد بأكثر من المتوقع في الطلب على النفط

باريس-سانا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن تزايد الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر مما كان متوقعاً بسبب موجات الحر وارتفاع أسعار الغاز ما يدفع الدول إلى التحول نحو توليد مزيد من الطاقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة قولها اليوم في تقريرها الشهري إن أسعار النفط تراجعت بمقدار 30 دولاراً للبرميل بعدما بلغت الذروة في شهر حزيران بسبب زيادة الإمدادات وتصاعد المخاوف إزاء الآفاق الاقتصادية المتدهورة في حين ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة ما دفع بعض الدول إلى التحول إلى استخدام النفط لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف التقرير أنه مع تعرض العديد من المناطق لموجات حر شديدة تؤكد أحدث البيانات زيادة استخدام النفط في توليد الطاقة وخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وفي جميع أنحاء آسيا متوقعاً أن يرتفع الطلب بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً ليصل إلى إجمالي 99.7 مليون برميل يومياً في العام الحالي فيما سيرتفع إلى 101.8مليون برميل يومياً في عام 2023 متجاوزاً مستويات ما قبل وباء كورونا.

وأشار التقرير إلى أن إمدادات النفط الأوروبية يعززها الطلب الاستثنائي على توليد الحرارة والطاقة وفي الصناعة.

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