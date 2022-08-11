انطلاق منافسات دور الثمانية من بطولة دوري السيدات بالكرة الطائرة

حماة-سانا

انطلقت على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة منافسات دور الثمانية من بطولة الدوري بالكرة الطائرة لفئة السيدات لصالح المجموعة الثانية التي تضم أندية سلمية ومحردة وتلدرة وحطين.

وأسفرت المباراة الافتتاحية للمجموعة عن فوز فريق سلمية على محردة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء بواقع 25/ 23 و25/ 14 و25/20.

وتقام الجولة الثانية غداً حيث يلتقي سلمية مع حطين فيما يلعب محردة مع تلدرة على أن تختتم منافسات هذه المجموعة يوم السبت المقبل.

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