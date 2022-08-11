القوات العراقية تطلق عملية أمنية مشتركة لملاحقة إرهابيي (داعش)

بغداد-سانا

أطلقت القوات العراقية اليوم عملية أمنية مشتركة لملاحقة إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن هيئة الحشد الشعبي قولها في بيان اليوم “إن قوة من اللواء 43 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت عملية أمنية مشتركة لتفتيش وتأمين مناطق جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين”.

وأضاف البيان أن العملية تهدف لملاحقة إرهابيي “داعش” وتأمين المنطقة.

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي أعلنت أمس الأول إطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول إرهابيين شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى شرق البلاد.

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