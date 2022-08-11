وضع خط إنتاج جديد في الخدمة بمطحنة الفرات في دير الزور

دير الزور-سانا

وضع فرع المؤسسة السورية للحبوب بدير الزور خط الإنتاج الثالث في مطحنة الفرات في الخدمة بعد الانتهاء من أعمال تركيب الآلات.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس أديب الركاض في تصريح لمراسل سانا أنه بجهود الكوادر الوطنية تم تركيب خط إنتاج ثالث في مطحنة الفرات وأدخل اليوم إلى الخدمة بطاقة طحن تصل إلى 50 طناً من الدقيق يومياً ما سيزيد الطاقة الإنتاجية للمطحنة ويؤمن الدقيق التمويني لأفران المحافظة.

وأشار الركاض إلى أن مطحنة الفرات هي المطحنة العامة الوحيدة في المحافظة ويوجد فيها خطان ينتجان نحو 50 طناً من الدقيق يومياً وارتفع بعد دخول الخط الثالث في الخدمة إلى 100 ما يسهم بتأمين القسم الأكبر من حاجة مخابز المحافظة من الدقيق ويوفر تكاليف وصعوبات نقل القمح إلى باقي المحافظات وإعادته إلى المحافظة كدقيق.

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