التعليم العالي تصدر نتائج امتحانات الفصل الثاني للسنة التحضيرية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج امتحانات مقررات الفصل الثاني للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2021-2022.

وحددت الوزارة وفق إعلان تلقت سانا نسخة منه موعد قبول طلبات الاعتراض على النتائج خلال الفترة ما بين الـ 15 والـ 22 من شهر آب الجاري وتقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة شؤون طلاب السنة التحضيرية بجامعاتهم وفق الأسس المعتمدة والرسوم المطلوبة.

ويقدر عدد طلاب السنة التحضيرية في الجامعات الحكومية بنحو 10 آلاف طالب وطالبة واعتمدت السنة التحضيرية لكليات “الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة” كمعيار ثان للقبول الجامعي يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2015-2016 بحيث أصبحت امتحاناً مركزياً موحداً ومؤتمتاً لكل فصل دراسي وفق ما أقره مجلس التعليم العالي وتعد من السنوات الدراسية للطالب.

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