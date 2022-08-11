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أهالي القامشلي: المشاركة في انتخابات الإدارة المحلية حالة وطنية في تجسيد الديمقراطية

2022-08-11

الحسكة-سانا

أكد الأهالي في مدينة القامشلي أن الإدارة المحلية هي الحلقة الوسيطة التي تربط بين الحكومة والمواطن ولها أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي ويظهر ذلك من خلال توسيع فرص المشاركة في وضع الخطط والكشف عن متطلبات المجتمع المحلي وتحقيقها.

وبين محمد ضيف في تصريح لمراسلة سانا أن المشاركة في الانتخابات ضرورة ملحة وحالة وطنية تعكس مدى وعي المواطن لواجباته والتزاماته والمشاركة في تجسيد الديمقراطية حيث كانت الفترة السابقة كفيلة بمعرفة الجيد والقادر على متابعة شؤون المواطنين لذلك لا بد من العمل على حق هؤلاء ليكونوا أعضاء في المجالس المحلية.

بدوره أكد حنا عيسى أن الفترة الحالية مهمة من تاريخ سورية ولا بد اعتبار المعيار الوطني الأساس في الاختيار والمشاركة في انتخابات الإدارة المحلية يجب أن تكون واسعة وخاصة لدى جيل الشباب لاختيار الممثل المناسب خاصة الكوادر الكفوءة القادرة على تحمل المسؤوليات.

من جانبها دعت آسيا بدرسيان المواطنين للمشاركة في اختيار الشخص الذي يمثلهم لافتة إلى أن الإدارة المحلية تسهم في تحديد أفضل احتياجات المواطنين وتحديد مشكلاتهم وتحسين مستوى كفاءة الإدارة وتشغيل المرافق العامة وزيادة الجودة في عجلة العمل ويجب على أي شخص يجد في نفسه الكفاءة ترشيح نفسه ليكون عوناً لأبناء منطقته ونقل احتياجاتهم وتنمية الوحدات الإدارية.

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