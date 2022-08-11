مقتل ثلاثة جنود هنود في هجوم مسلح في الشطر الهندي من كشمير

نيودلهي-سانا

أعلن الجيش الهندي اليوم مقتل ثلاثة من جنوده في هجوم مسلح في الشطر الهندي من كشمير.

ونقلت رويترز عن مسؤول في الجيش رفض الكشف عن اسمه قوله أن مسلحين هاجموا موقعاً عسكرياً في منطقة راجوري بالشطر الهندي من كشمير ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين مشيراً إلى أن القوات الهندية ردت بإطلاق النار وقتلت اثنين من المسلحين.

وتم تطويق المنطقة المحيطة بموقع الهجوم بينما أجرت قوات الأمن الهندية عمليات تفتيش وملاحقة لفلول المهاجمين.

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