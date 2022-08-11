بالإرادة والعزيمة.. الجريح رامي ميهوب يتحدى عجز الـ 80 بالمئة

دمشق-سانا

بالإرادة والعزيمة يواصل الجريح رامي ميهوب حياته بشكل طبيعي متجاوزاً آثار إصابة تعرض لها خلال أدائه واجب الدفاع عن الوطن في مواجهة الإرهاب أدت إلى شلل بالأطراف السفلية واليد اليسرى بنسبة عجز وصلت إلى 80 بالمئة.

ابن مدينة طرطوس الذي التحق برفاق السلاح للدفاع عن قرية البيضة قال في تصريح لمراسلة سانا إنه أصيب بطلق ناري متفجر بالرأس وبعد تماثله للشفاء خضع لعلاج فيزيائي استمر سنوات مشيراً إلى أن الإصابة زادته قوة وصلابة.

وضعه الصحي دفعه كما يقول إلى التوجه للبحث عن عمل يناسبه وبعد رحلة طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي عثر على مقطع فيديو لخشبيات مصنعة يدوياً فأعجبته الفكرة وكانت نقطة الإنطلاق حيث تمكن بأدوات بسيطة من صناعة مخرطة من محرك غسالة انتقل بعدها لصناعة الأواني المنزلية كالكؤوس الخشبية وبأحجام وأشكال مختلفة.

نجاح مشروعه دفعه وبدعم مادي ومعنوي من محافظة طرطوس لتطوير أدواته وزيادة منتجاته لتشمل الصواني وطاولات الزهر والصناديق الخشبية لافتاً إلى أنه يسوق منتجاته الكترونياً حيث لاقت الإعجاب والإقبال لدقة صناعتها وأسعارها المناسبة لمختلف الشرائح.

العجز الحقيقي مكمنه العقل والاستسلام.. بهذه العبارات اختتم ميهوب حديثه مؤكداً أن الإصابة والجلوس على كرسي متحرك لم تكن يوماً عائقاً طالما إرادة الحياة قوية لافتاً إلى الدعم الذي يحظى به جرحى الوطن بما يسهم بإعادة تأهيلهم ودخولهم سوق العمل.

جيما ابراهيم وسكينة محمد

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