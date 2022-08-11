كوبا تسيطر على حرائق خزانات النفط في مدينة ماتنزاس

هافانا-سانا

تمكنت كوبا من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في خزانات النفط بمدينة “ماتنزاس” وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل اثنى خلال زيارة إلى مكان الحريق على الجهود التي بذلتها فرق الإطفاء الكوبية بمساندة فرق متخصصة من فنزويلا والمكسيك.

وأعربت سورية في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية كوبا وشعبها ولذوي ضحايا الحرائق ووقوفها التام معها فى هذه الكارثة ودعمها لكل الجهود المبذولة من قبل الحكومة الكوبية للحد من الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 121 آخرون اثر حرائق كبيرة اندلعت في مخازن للنفط في مدينة ماتنزاس بكوبا يوم الجمعة الماضي اثر صاعقة رعدية.

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