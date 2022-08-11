تراجع أسعار النفط

سنغافورة-سانا

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم إذ يترقب المتعاملون ضخ المزيد من إمدادات الخام في السوق مقرونا بضعف الطلب.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 53 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 96.87 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 91.32 دولاراً للبرميل.

ومن المنتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بيانات صادرات النفط الشهرية في وقت لاحق اليوم.

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