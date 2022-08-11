SCS-NET
الشريط الأخباري

تراجع أسعار النفط

2022-08-11

سنغافورة-سانا

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم إذ يترقب المتعاملون ضخ المزيد من إمدادات الخام في السوق مقرونا بضعف الطلب.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 53 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى  96.87 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى  91.32 دولاراً للبرميل.

ومن المنتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بيانات صادرات النفط الشهرية في وقت لاحق اليوم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

لندن-سانا ارتفعت أسعار النفط اليوم حيث وازنت الاسواق بين قلة الإمدادات

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved