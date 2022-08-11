ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن تعافت من خسائرها الأولية بدعم من أرقام مشجعة بشأن الطلب على البنزين.

وذكرت رويترز أن عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت انهت استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار أو 1.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 97.40 دولاراً للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.43 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 91.93 دولاراً للبرميل.

وسجلت مخزونات البنزين هبوطاً حاداً مع ارتفاع الطلب بعد أسابيع من نشاط باهت خلال ما يفترض أنها ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات.

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