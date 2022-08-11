هبوط أسعار الذهب

لندن-سانا

هبطت أسعار الذهب اليوم بعد تعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي ثبطت الآمال في تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في أعقاب بيانات أظهرت انحساراً في ضغوط التضخم.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعملات الفورية 0.20 بالمئة إلى 1790.40 دولارا للأوقية وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1806.50 دولارات للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.28 بالمئة إلى 20.56 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 940.11 دولارا وقفز البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2246.10 دولارا.