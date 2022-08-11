بيسكوف: العديد من الدول تتجاوز الحدود في إنكار روسيا وثقافتها

موسكو-سانا

حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكثير من الدول تسعى للإنكار والتخلص من روسيا وثقافتها.

ونقلت روسيا اليوم بيسكوف قوله: “نرى دولاً كثيرة تتجاوز حدود ما هو معقول.. هل يمكن إنكار تشايكوفسكي… لا.. هل يمكن إنكار روسيا… لا.. بغض النظر عما تريدونه فهذا أمر مستحيل”.

وعلق بيسكوف على قرار رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا تجريد الرياضيتين مارغاريتا دروبيازكو وبوفيلاس فاناغاس من الأوسمة الحكومية الليتوانية بسبب مشاركتهما في عرض الباليه على الجليد “بحيرة البجع” تحت إشراف البطلة الأولمبية الروسية في التزحلق الفني تاتيانا نافكا التي فرضت عليها عقوبات من قبل الدول الغربية قائلاً: “إنه على الرغم من تجريد الرياضيين من الأوسمة سيبقى لديهم الكثير من معجبيهم”.

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