عبد اللهيان ونظيره العماني يدينان الاعتداء الإسرائيلي على فلسطين

طهران-سانا

أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وأكد وزير الخارجية الايرانية خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني أن إيران تدين وبشدة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن بلاده قامت بالعديد من الاتصالات مع دول المنطقة والمنظمات الدولية لإيقاف الكيان الصهيوني عن ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب عبد اللهيان في سياق مفاوضات فيينا عن تقديره للجهود العمانية المبذولة لإلغاء الحظر على إيران.

بدوره أدان وزير الخارجية العماني الجرائم وإراقة دماء الفلسطينيين مؤكداً أن عمان كانت ولا تزال تدعم فلسطين وشعبها وتدافع عن حقوقهم.

كما لفت في هذا السياق إلى أن التوصل إلى الاتفاق النووي العادل يخدم مصالح جميع الأطراف منوها بالدور الإيجابي والحكمة السياسية لإيران في مفاوضات فيينا.

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