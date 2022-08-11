المباشرة بتأهيل الخط الحديدي الممتد من جبرين إلى الرضوانية في حلب

حلب-سانا

بدأت الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في محافظة حلب أعمال إصلاح وتأهيل الخط الحديدي الممتد من محطة جبرين حتى محطة تل بلاط والوصول إلى محطة الرضوانية لتوليد الكهرباء بعدما امتدت يد التخريب والإرهاب إليه.

وبين مدير عام الشركة المهندس محمد إسماعيل العمر في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الإصلاح تشمل تأهيل الخط الحديدي الذي يصل إلى محطة توليد الكهرباء في الرضوانية بحلب بطول إجمالي يبلغ 18 كم موضحاً أن هذه الأعمال تأتي لتامين احتياجات المحطة عبر نقل الفيول اللازم لعملها حيث ستقوم القطارات بنقل حجوم كبيرة مما يساهم في استمرارية تقديم الخدمة وتخفيض تكاليف النقل لإنتاج الكهرباء.

وأشار العمر إلى أنه تم الكشف على مسار التفريعة السككية وتحديد احتياجاتها من أعمال الصيانة ليصار إلى تنفيذها حسب درجة تضرر كل قطاع علماً أن هناك قطاعات تحتاج إلى تمديد كامل للسكة نتيجة سرقتها من قبل المجموعات الإرهابية وبانتظار استكمال الجهات الأخرى لصيانة القسم السفلي للخط الحديدي والجسر البيتوتي المتضرر فوق قناة الجر الرئيسة شرق محطة جبرين مبديا استعداد الشركة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ضمن المدد الزمنية قبل نهاية العام الحالي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency