التربية الفلسطينية:هدم مدرسة فلسطينية جريمة جديدة ضد قطاع التعليم

القدس المحتلة-سانا

وصفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم هدم وتدمير مدرسة عين سامية الأساسية في رام الله بانه جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد القطاع التعليمي الفلسطيني.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن الوزارة قولها في بيان إن اعتداءات الاحتلال وجرائمه بحق المؤسسات التعليمية تشكل انتهاكا صارخا لحق الطلبة وضمان حقهم في التعليم الآمن والحر داعية جميع المؤسسات والمنظمات الدولية القانونية والحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة والعمل على لجم هذه الممارسات العدوانية وفضحها وإثارتها في المحافل الدولية وتوفير الحماية للطلبة الفلسطينيين.

يذكر أن مدرسة عين سامية الأساسية شيدها الفلسطينيون مطلع العام الحالي من الصف الأول حتى السادس وتخدم التجمعات الفلسطينية البدوية المحيطة بها.

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