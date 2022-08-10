البدء بقبول طلبات الانتساب إلى المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق اعتباراً من الأحد المقبل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الثقافة عن موعد البدء بتقديم طلبات الاشتراك في مسابقة القبول للانتساب إلى المعهد العالي للفنون المسرحية للعام الدراسي 2022-2023 والذي تؤدي دراسته إلى نيل درجة الإجازة في الفنون المسرحية لاختصاصات التمثيل والدراسات المسرحية والسينوغرافيا والفنون الصوتية والضوئية إضافة إلى الرقص وذلك اعتباراً من الأحد المقبل ولغاية الـ31 من آب الحالي.

وتضمن البيان الذي تلقت سانا نسخة منه عدداً من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم بعضها عام كوجوب حصول المتقدم على الشهادة الثانوية بأحد فرعيها “العلمي والأدبي” إضافة إلى عمر المتقدم والذي لا يجب أن يزيد على 22 عاماً في قسمي التمثيل والرقص و24 عاماً في قسمي الدراسات المسرحية والسينوغرافيا وشروط أخرى منفردة حسب كل اختصاص تضمنها إعلان الوزارة.

وحددت الوزارة مواعيد مقابلات كل اختصاص وفقاً للآتي “قسم التمثيل” في الأول من أيلول وقسم “الدراسات المسرحية” يوم الـ 5 من أيلول كموعد للاختبار الخطي “الكتابي” على أن يحدد الاختبار الشفهي في موعد لاحق وقسم “السينوغرافيا” يوم الـ 4 من أيلول للاختبار العملي الأول للرسم ويومي 6-7 أيلول للاختبار العملي الثاني للرسم والاختبار الشفهي يوم الـ 11 من أيلول.

وأما قسم “الرقص” فحددت الوزارة موعد المقابلة يوم الـ10 من أيلول على أن تعلن النتيجة يوم الـ11 من الشهر ذاته.

وفيما يخص قسم “الفنون الصوتية والضوئية” فحددت الاختبار الكتابي يوم الـ 3 من أيلول ويومي 7-8 لإجراء المقابلة الشفهية للناجحين في الاختبار الكتابي على أن تعقد ورشات العمل للناجحين في المقابلة الشفهية يومي 12-13 ويومي 14-15 للمقابلة الشفهية الأخيرة للناجحين في ورشات العمل.

وستقام جميع هذه الاختبارات والورشات في تمام الساعة العاشرة ضمن حرم المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

خضر سليمان

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