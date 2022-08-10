مسرح خيال الظل كعنصر من التراث الثقافي اللامادي السوري… برنامج تدريبي متقدم للأمانة السورية للتنمية

دمشق-سانا

في إطار تنفيذ خطة صون عنصر مسرح خيال الظل “كركوز وعيواظ” بعد تسجيله على قائمة الصون العاجل للتراث الإنساني العالمي بمنظمة “اليونيسكو” تتابع الأمانة السورية للتنمية التدريب الاحترافي الثالث بعد دمشق والسويداء لتستهدف شباب مدينة حلب حيث أعلنت إطلاق برنامج تدريبي متقدم لاستقطاب “مخايلين” جدد بهدف تدريبهم على هذا العنصر السوري الأصيل.

وبين عمار حسن من برنامج التراث الحي في الأمانة في تصريح لـ سانا أن التراث والهوية السورية يضمان حكايات وتفاصيل يجب نقلها للأجيال القادمة ومنها مسرح خيال الظل موضحاً أن هدف البرنامج التدريبي الذي حمل عنوان “مسرح خيال الظل كعنصر من التراث الثقافي اللامادي السوري” الحفاظ على هذا الإرث العريق وضمان استمراريته وصونه.

وأشار إلى أن تدريب حلب يأتي في هذا الإطار ويستهدف تدريب وتمكين ما يقارب 20 متدرباً ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاماً على الخامات الأساسية لهذا العنصر ويمتلكون القدرات الصوتية والتحكم بطبقات الصوت إضافة إلى تمتعهم بحس الفكاهة والحركة ولديهم القدرة على الرسم والتصميم وتأليف القصص.

وعن مضمون البرنامج التدريبي لفت حسن إلى أنه تم اختيار أساتذة مختصين لدعم المهارات في مجال الصوت والتمثيل وتأليف القصص إلى جانب التدريب على ابتكار الشخصيات ورسمها ونقلها إلى خامة الجلد.. مع الزخارف والألوان الضرورية لإبراز الدمى الجلدية والتدريب على تحريكها مع المهارات اللازمة لمطابقة الصوت والانفعال مع الحركة.

وعن آلية التقدم لهذا البرنامج التدريبي المحدد لمدة شهر بمعدل خمس ساعات يومياً بدءاً من شهر أيلول المقبل بين حسن أن التقدم يتم عبر تعبئة استمارة الاشتراك إلكترونياً الموجودة على موقع الأمانة ليصار بعدها إلى دعوة المتقدمين إلى اختبار رسم وتمثيل بالصوت بوجود لجنة مختصة من الأساتذة المعنيين بتخصصات خيال الظل لانتقاء من تتوافر لديهم معايير القبول للالتحاق ببرنامج التدريب.

أما النتيجة المتوقعة لهذا التدريب فهي وفق حسن تخريج نحو 20 متدرباً ومتدربة يمتلكون مهارات خيال الظل وقادرين على تقديم عروض أمام الجمهور وإعادة إحياء عنصر خيال الظل في مدينة حلب.

يذكر أن نتيجة تدريبات محافظتي دمشق والسويداء كانت تدريب 38 متدرباً ومتدربة على امتلاك مهارات مسرح خيال الظل ما يعزز من حضور هذا العنصر في المجتمع السوري.

والأمانة السورية للتنمية منظمة معتمدة من قبل اليونيسكو منذ عام 2012 وهي عضو في هيئة التقييم لملفات التراث الدولية المرشحة للإدراج على قوائم التراث الإنساني باليونيسكو.

رشا محفوض

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