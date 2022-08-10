ورشات تدريبية للأطفال حول مسرح خيال الظل بثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

تضمنت فعاليات الورشة التدريبية التي أقامها اليوم مركز نغم وقلم بالتعاون مع المركز الثقافي العربي بطرطوس في قاعة التدريب بالمركز شرحاً تعريفياً عن مسرح خيال الظل وشارك فيها 35 طفلاً ويافعاً بهدف تدريبهم على كيفية إعداد عمل مسرحي خاص يتناسب مع فن خيال الظل.

رئيس المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس ومركز نغم وقلم منى أسعد لفتت في تصريح لـ سانا إلى أن هذا النشاط سبقته ورشة تدريبية للمدربين لتكون ورشة اليوم بمثابة تعريف المشاركين بعناصر مسرح خيال الظل بدءاً من كتابة النص وطريقة الأداء مع القدرة على تغيير نمط وطبقة الصوت وصولاً إلى صنع الدمى الكرتونية بعد رسمها والتجهيزات التي يحتاجها المسرح لتقديم العمل عليه بشكله النهائي.

وأوضحت أنه ومع نهاية الدورة الصيفية لمركز نغم وقلم التابع لوزارة الثقافة سيكون هناك نتاج عمل مسرحي خاص بخيال الظل من صنع الأطفال يقدم للجمهور إضافة لنتاج عمل الورشات الفنية الأخرى.

وأشار مسؤول ثقافة الطفل في ثقافي طرطوس نور الدين معلا إلى الاهتمام بإعادة إحياء مسرح خيال الظل بعد إدراجه على لائحة التراث الثقافي اللامادي باليونيسكو مبيناً أن المدربين قدموا للأطفال معلومات عن هذا الفن وعملوا على تقسيمهم لمجموعات تقوم كل واحدة منها بإنجاز جزء معين من كتابة النص والتخيل مع تشكيل الشخصيات الكرتونية حسب دور كل منها لتكون مخرجاتها عملاً مسرحياً من نتاج الأطفال أنفسهم.

ورحب الأطفال بالفكرة التي اكسبتهم خيالاً أوسع للتفكير حول كيفية اختيار موضوع العمل وصياغته بأسلوب يتناسب مع هذا النوع من المسرح كما قالت ألمى شدود وحمزة عقدة فضلاً عن كونها عززت روح العمل الجماعي وتشارك الأفكار.

فاطمة حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency