النظام التركي يعلن مقتل أحد جنوده شمال العراق

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة دفاع النظام التركي اليوم مقتل أحد جنودها في اشتباكات شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن الوزارة قولها في بيان: إن “أحد جنودها قتل خلال اشتباك مع مسلحين من (حزب العمال الكردستاني) شمال العراق” دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة داخلية النظام التركي أعلنت في تموز الماضي مقتل خمسة جنود في اشتباكات مع مسلحين شمال العراق.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية مؤخرا أن عمليات النظام التركي العسكرية في العراق عدائية واستفزازية وتشكل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديداً لوحدة أراضيه نافية وجود أي تنسيق معه في هذا المجال.

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