إصابة ستة أشخاص جراء حادث سير على طريق حمص – دمشق

دمشق-سانا

أصيب ستة أشخاص جراء تدهور ميكروباص على طريق حمص دمشق في بلدة قارة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن مركبة نوع ميكروباص تدهورت على طريق حمص- دمشق قبل استراحة الأمراء في بلدة قارة بحوالي 2 كم نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه من قبل السائق ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

ولفتت الوزارة إلى أن دوريات مركز شرطة الطرق العامة في النبك حضرت إلى المكان وتم إسعاف المصابين فوراً إلى مشفى الباسل في دير عطية وإزالة آثار الحادث وتنظيم الضبط اللازم.

وأضافت الوزارة: إن إدارة المرور تهيب بالسائقين ضرورة تفقد جاهزية المركبة وإجراء الفحص الفني الدوري لها قبل القيادة وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والالتزام والتقيد بالشاخصات والسرعات المحددة على الطرقات وعدم تجاوز الإشارة الضوئية وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وضرورة الالتزام بعبور الطريق من الأماكن المخصصة للمشاة حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

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