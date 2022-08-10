المقداد والبوسعيدي يبحثان خلال اتصال هاتفي الأوضاع على الساحة العربية

دمشق-سانا

أجرى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اتصالاً هاتفياً مع بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان صباح هذا اليوم.

وخلال الاتصال عبر الوزير المقداد عن الأهمية التي توليها سورية للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ورحب بالتقدم الذي تم إحرازه في هذا المسار في مختلف المجالات.

كما تناول الحديث الأوضاع على الساحة العربية وآخر التطورات.

من جانبه أكد الوزير البوسعيدي سعي السلطنة الدائم لإيجاد تآلف وتفاهم بين كل الدول العربية ودعم سلطنة عمان لدور سورية ومكانتها وأهمية استقرارها ووحدة أراضيها وأن تتخلص من أي تدخلات خارجية.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل وبذل الجهود المشتركة من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لما فيه خير القضايا العربية وتقدم الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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