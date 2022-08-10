بريطانيا تحذر من انتقال العدوى بشلل الأطفال في لندن

لندن-سانا

حذرت السلطات البريطانية من انتقال العدوى بفيروس شلل الأطفال في عدد من أحياء العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت رويترز عن وكالة الأمن الصحي البريطانية قولها اليوم “تم رصد 116 فيروساً لشلل الأطفال من 19 عينة من مياه الصرف الصحي هذا العام في لندن وعليه فإن مستويات فيروس شلل الأطفال التي تم اكتشافها منذ ذلك الحين والتنوع الجيني تشير إلى أن انتقال العدوى كان يحدث في عدد من أحياء لندن”.

وكانت الوكالة رفعت في حزيران الماضي حالة التأهب لمواجهة شلل الأطفال إثر انتشار الفيروس في لندن لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وتعتزم السلطات البريطانية إطلاق حملة لقاح شلل الأطفال المعزز للأطفال في لندن الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات كما تعمل على توسيع نطاق مراقبة شلل الأطفال إلى مواقع أخرى خارج لندن لمعرفة ما إذا كان الفيروس قد انتشر أكثر.

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