الصحة: تقديم أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

دمشق-سانا

وصل عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا والتي تم تقديمها ضمن المشافي والمراكز وعبر الفرق الجوالة والحملات المخصصة لإعطاء اللقاح بمختلف

المحافظات إلى 4130720 جرعة حتى الآن وفق مديرة الرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي.

وبينت الدكتورة الطرابيشي في تصريح لـ سانا أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل كامل 1678762 شخصاً فيما سجل عدد من تلقوا الجرعة الأولى 2405840 ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة المعززة الداعمة إلى 46118 شخصاً.

وأكدت الدكتورة الطرابيشي أهمية الحصول على اللقاح لدوره في تخفيف شدة الإصابة بالفيروس في حال حدوثها وتحقيق المناعة المجتمعية مشيرة إلى أن الأشخاص الذين أخذوا اللقاح كانت إصابتهم دون أعراض أو بأعراض بسيطة جداً تتجسد بارتفاع درجة الحرارة وألم بالبلعوم ووهن عام وألم عضلي ولا تتطلب الدخول للمشفى لتلقي العناية الطبية.

وشددت الدكتورة الطرابيشي على ضرورة أخذ اللقاح لكونه آمناً وفعالاً بمختلف أنواعه إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية من ارتداء الكمامة والتباعد المكاني.

يذكر أن وزارة الصحة خصصت أكثر من 967 مركزاً ومشفى إضافة إلى 200 فريق جوال في القرى والمناطق التي لا توجد فيها مراكز صحية بالمحافظات لإعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا.

راما رشيدي

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