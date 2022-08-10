القوات العراقية تقبض على إرهابي في نينوى

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابي في محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني العراقية قولها في بيان إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لهيئة الحشد الشعبي في محافظة نينوى من إلقاء القبض في ساعات متأخرة من الليلة الماضية على إرهابي من تنظيم (داعش) مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي شارك في العديد من العمليات ضمن صفوف التنظيم الإرهابي موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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