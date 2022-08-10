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بقيمة 75 مليون ليرة صيانة طرق في ثلاث بلدات بريف درعا

2022-08-10

درعا-سانا

أنهت الشركة العامة للطرق والجسور فرع المنطقة الجنوبية صيانة طرق في ثلاث بلدات بريف درعا وبقيمة إجمالية بلغت 75 مليون ليرة سورية.

وأوضح مدير الفرع المهندس عفيف الزعبي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الطرق توزعت على بلدات سحم الجولان بقيمة 15 مليوناً والقنية بقيمة 36 مليونا والجيزة بقيمة 24 مليون ليرة سورية مبيناً أن الأعمال فرضتها ضرورات تتعلق بتأخر عمليات الصيانة خلال الأحداث التي مرت على المحافظة.

وأشار الزعبي إلى أن أعمال الصيانة التي تمت بالاعتماد الكلي على آليات الشركة ومواردها المادية والبشرية تضمنت تقديم بقايا مقالع مع الحجر المكسر ومجبول اسفلتي.

ولفت إلى أن تحديد مكان وتوزع الطرق تم عن طريق مجالس البلدات مشيراً إلى أهمية هذه الطرق في مجال تخديم المواطنين وتسهيل حركة مرور الآليات.

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