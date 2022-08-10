252 مليون ليرة عائدات مشروع التفاح الاستثماري بالسويداء

السويداء-سانا

كشف عادل الجرماني رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين بالسويداء عن تحقق عائدات مالية بقيمة 252 مليون ليرة من مشروع التفاح التابع لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين القائم على مساحة 150 دونماً في منطقة ضهر الجبل.

وقال الجرماني في تصريح لمراسل سانا إن العائدات تحققت بعد تعهيد المشروع الذي يقدر إنتاجه للموسم الحالي بنحو 160 طناً لأحد المستثمرين بناء على مزاد علني تم الإعلان عنه وتقدم إليه عدد من المستثمرين.

وأشار إلى أن مشروع التفاح يعد من أهم المشروعات الاستثمارية للنقابة في سورية وعائداته تدعم خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين كما يستفاد منه كحقل إرشادي للمزارعين.

عمر الطويل

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