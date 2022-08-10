الأمم المتحدة تعمل على إرسال خبراء الطاقة الذرية الدولية الى محطة زابوروجيه

نيويورك-سانا

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة الدولية تبذل قصارى جهدها لضمان قيام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة محطة الطاقة زابوروجيه النووية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن دوجاريك قوله:”نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لإيصال متخصصي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية”.

بدورها كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن استعداد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي لزيارة محطة زابوروجيه النووية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أمس أن قصف قوات نظام كييف لمحطة زابوروجيه النووية يعد “عملا إرهابياً نووياً”.