كورال الحجرة بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان ضيفاً على جمهور طرطوس

طرطوس-سانا

مقطوعات موسيقية غربية ووصلات غنائية من التراث السوري والمنطقة العربية قدمها كورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقا بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان في الحفل الذي استضافته صالة المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس وسط حضور جمهور رسمي وفني وشعبي كبير.

وتضمن برنامج الحفل تقديم مقطوعات موسيقية منها شبح الأوبرا وصندوق الموسيقا وأخرى للمؤلف الأرجنتيني بياتسولا إضافة إلى مجموعة من الأغاني الشرقية الموزعة كورالياً كأغنية حلوة يا بلدي وعالروزنا.

المايسترو باغبودريان قال في تصريح لسانا: “إن الغناء الكورالي الجماعي يمثل حالة موسيقية اجتماعية تتزايد بشكل لافت مع انتشار الكورالات المحلية ويمكن اعتبارها حركة متكاملة بين أفراد الكورال والمجتمع”.

عازف الأوكورديون وسام الشاعر تحدث عن مشاركاته المتعددة مع الكورال مشيراً إلى ما تفرد به حفل اليوم كونه يقدم الصولو والتانغو إضافة إلى مقطوعات غنائية تراثية من بلدان عربية عدة.

واعتبر أستاذ مادة قيادة الكورال في المعهد العالي للموسيقا المغني إلياس زيات أن الكورال يعرف جمهور طرطوس اليوم بأدائه الاحترافي للأنماط الموسيقية التي يقدمها ومنها ما يعرف بالنمط الكلاسيكي والشرقي.

واعتبرت المغنية حنين الحلبي طالبة سنة رابعة بالمعهد اختصاص غناء أوبرالي أن الكورال بصفته عمل اجتماعي يعتبر معلماً من معالم الثقافة بالمجتمع ويقدم مخرحاً ثقافياً جيداً ما يجعل ذلك المجتمع يتسم بالانفتاح والتقدم.

كما شارك بالعزف فادي جبيلي على آلة البيانو وليلي صالح على آلة الكونترباص ومازن حمزة على الإيقاع إضافة إلى عدد من المغنين من أساتذة وطلاب المعهد.

يشار إلى أن كورال الحجرة تأسس منذ نحو 22 عاماً وهو تابع للمعهد العالي للموسيقا بدمشق ويضم أساتذة وطلاب المعهد باختصاصات مختلفة.

فاطمة حسين

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