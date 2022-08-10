زاخاروفا: واشنطن وراء اقتراح زيلينسكي بمحاسبة جميع الروس

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأمريكيين يقفون وراء اقتراح رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمحاسبة جميع سكان روسيا على العملية العسكرية الخاصة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها:”وراء زيلينسكي كما نفهم تقف واشنطن.. التصريح المتعلق بعدم إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الروس هو بالطبع عمل هؤلاء الساسة الأمريكيين أنفسهم الذين هم في الواقع تقنيون سياسيون”.

وأشارت الى أن “هذا البيان يهدف إلى تدمير العلاقات في القارة الأوروبية حيث يستفيد الساسة الأمريكيون من ضعف أوروبا”.

وفي وقت سابق قال زيلينسكي إن الدول الغربية يجب أن تمنع جميع الروس دخول أراضيها وقالت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس.. إنها ترى أنه من الضروري حظر إصدار التأشيرات السياحية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس لأن زيارة أوروبا في رأيها هي امتياز وليست حقا من حقوق الإنسان.