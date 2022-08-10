وقفة احتجاجية في حيفا تنديداً بجرائم الاحتلال الأخيرة في نابلس والخليل

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في مدينة حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بوقفة احتجاجية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في نابلس والخليل.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها الأحزاب الوطنية الفلسطينية في حيفا رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في نابلس وفتى في الخليل مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف تلك الجرائم.

واستشهد اليوم أربعة فلسطينيين ثلاثة منهم في البلدة القديمة بمدينة نابلس وشاب وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية.

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