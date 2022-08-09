الدوما الروسي: الغرب يتحمل مسؤولية ما يجري في أوكرانيا بسبب ضخه الأسلحة

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن الغرب يتحمل مسؤولية ما يجري في أوكرانيا لأنه دفع نظام كييف لامتلاك أسلحة نووية ما يهدد الأمن الروسي وهو ما لن تسمح به موسكو.

وقال سلوتسكي في تصريح لموقع آر تي الروسي إن الغرب يريد المواجهة مع روسيا وما يحصل هو مواجهة بالوكالة مشيرا إلى أن نظام كييف أصبح ساحة للإرادات الخارجية وإدارة لتشويه سمعة روسيا.

ولفت سلوتسكي إلى أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني مجمدة ولا يمكن التكهن بمستقبلها كما أن العلاقات الروسية الأمريكية عند أدنى مستوياتها.

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