ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

سجلت أسعار الذهب عند إغلاق التعاملات اليوم ارتفاعا بدعم من تراجع الدولار.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 3ر0 بالمئة إلى 10ر1794 دولارا للأوقية.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 32ر0 بالمئة إلى 1811 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 77ر0 بالمئة إلى 49ر20 دولارا للأوقية.

وتراجع البلاتين 8ر0 بالمئة إلى 239 دولارا للأوقية.

بينما ارتفع البلاديوم 12ر0 بالمئة إلى 60ر2233 دولارا للأوقية.

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